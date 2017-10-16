本週汽油不調整 柴油降一角

2017-10-16

〔記者高嘉和／台北報導〕受到美國部分煉油廠為防颶風侵襲縮減產量，及石油輸出國家組織（OPEC）上調原油需求等因素交替影響，近來國際油價漲跌互見。台灣中油今日凌晨零時起，各式汽油價格不予調整、柴油價格每公升調降一角；台塑石化自今日凌晨一時起，調降柴油批售價格每公升一角，汽油批售價格也不調整。

中油依浮動油價機制計算，調整後參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升二十四．九元、九五無鉛汽油每公升二十六．四元、九八無鉛汽油每公升二十八．四元、超級柴油每公升二十二．六元。