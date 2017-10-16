台積週四法說 台股後市停看聽

2017-10-16

法人︰短線創高面臨回檔壓力

〔記者卓怡君／台北報導〕在美股強勢帶動下，台股上週化解前波轉空危機，從半年線強勁反彈，一鼓作氣直上一萬零七百點關卡，多方控盤態勢明確；隨著台積電等重量級法說會登場，後市將聚焦於營收與業績展望題材。但法人提醒，短線創高勢必面臨回檔挑戰，仍須留意美元走勢造成的資金面壓力，預期近期將呈現震盪緩漲格局。

美升息、北韓問題 未來風險

富蘭克林華美投信表示，上週大立光法說會稱十一月訂單狀況未明，應是受iPhone X出貨遞延影響，與市場預期明年才是iPhone超級週期的看法符合，近期要倚賴蘋果供應鏈動能拉高指數的機會應不大，得視十九日登場的台積電法說內容而定；另美國年底前可能升息，東北亞對峙局面也未消弭，都是台股回檔風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，漲多是個相對概念，股市吸引力也是相對的概念，隨著景氣擴張，在利率走勢無明顯改變下，相信多頭排列的股市仍將是較受歡迎的資產品項；投資人可多留意近期陸續登場的龍頭和指標企業法說看法及產業展望。

日盛小而美基金經理人趙憲成認為，雖然亞股受惠寬鬆資金氛圍挹注，歐美經濟數據也正面，但此波台股在晶圓代工龍頭一馬當先創高後，外資已見明顯轉向；後市焦點將落在美企業財報上，應該選擇績優的落後補漲題材股布局。

趙憲成指出，市場預期i8銷售不佳、iPhone X與其他品牌銷售較佳，因iPhone X預計十月二十七日開放預購，十一月開始出貨，銷售力道有望延續至明年第一季之後，在蘋概股布局上，以iPhone X相關為主。