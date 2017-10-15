控蘋果侵權 高通在中提告

2017-10-15

要求中國禁止生產、銷售iPhone 蘋果：告訴將會失敗

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕行動晶片龍頭高通（Qualcomm）和蘋果公司之間的專利訴訟大戰升溫！彭博報導，高通向北京知識產權（即智慧財產權）法院提告，指控iPhone手機侵犯三項專利，還涵蓋目前iPhone使用的觸控螢幕技術「Force Touch」，尋求禁止在中國生產和銷售iPhone。這是高通迄今對蘋果祭出的殺手鐧：iPhone貢獻蘋果近三分之二營收，而中國為智慧手機最大市場。

點名蘋果手機Force Touch侵權

蘋果發言人羅森史達克回應表示，高通指控毫無價值，在蘋果和高通的多年持續協商中，這些專利從未被討論過，「和高通其他的法庭手段一樣，我們相信此一最新法律動作將會失敗」。

高通在中國提告目的在於，藉著切斷大部分iPhone生產來對蘋果造成痛苦。值iPhone8和iPhoneX甫推出不久的關鍵時刻，蘋果欲藉新機重奪市場領導地位。蘋果在中國供應商和組裝廠正趕著在主要假期季之前，盡可能大量生產iPhone新機，故一旦生產中斷，可能代價慘重。蘋果上年度營收二一五六億美元，大中華地區佔廿二．五％。

這場訴訟大戰起自蘋果今年初在美國法院提起反壟斷官司，指控高通授權做法不公平和索價過高，濫用手機晶片最大供應商地位；蘋果在一些iPhone款式使用高通數據機（連接電話至行動網路的晶片），高通對每支手機收取售價一定比率的3G和4G通訊技術授權費用，不論是否採用其晶片。

高通隨後除了提出反訴，並向美國國際貿易委員會（ITC）控告蘋果侵權，請求禁止涉侵權的一些iPhone等產品銷至美國。高通十一日也因涉濫用獨佔地位，被台灣公平會重罰二三四億台幣，目前正上訴中。

高通發言人崔波表示，「蘋果採用高通發明的技術，卻沒有付費」；高通在中國的訴訟基於三項非產業標準的重要專利，涵蓋電源管理及目前iPhone使用的觸控螢幕技術「Force Touch」，這些發明是蘋果使用許多高通技術的「一些例子」。彭博指出，高通於九月廿九日向北京法院提訴，內容尚未公開。

投資銀行Canaccord Genuity分析師華克里表示，這是高通「迫使蘋果回到談判桌」的另一步，中國法院幾乎沒有應美國企業的要求而頒布禁制令的先例。中國監管機關也擔心iPhone停產會造成蘋果供應商如鴻海旗下富士康工廠裁員，但支持高通，又可能有助中國手機商如Oppo增加市佔。