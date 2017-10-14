國際油價跌 中油下週估降1角

2017-10-14

〔記者黃佩君／台北報導〕因石油輸出國家組織（OPEC）公布上月原油產量意外增加，市場質疑其減產決心，本週國際原油價格小跌；根據中油浮動油價公式推估，下週油價可望連續第二週調降，每公升小跌一角。

截至昨天，中油七Ｄ三Ｂ指標原油週均價來到每桶五十四．八美元，較上週下跌○．三美元，依公式估計，下週國內油價每公升可小降一角。若調幅如預期，下週中油九二無鉛汽油每公升為二十四．八元，九五無鉛汽油每公升二十六．三元，九八無鉛汽油每公升二十八．三元，超級柴油每公升二十二．六元；實際調幅仍以中油週日公布為準。