網路夯店逃漏稅 補稅加罰逾千萬

2017-10-14

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台北國稅局表示，日前查獲一家常以網路直播銷售的知名臉書（Facebook）服飾店家，年營業額逾六千萬元，卻嚴重短漏報營業稅，累計近三年短漏報銷售額破億元，遭補稅加罰一千多萬元，後續還將追繳營所稅及店主個人綜所稅。

常開直播 近三年漏報銷售額破億

國稅局官員指出，接獲民眾檢舉，指該店家銷售狀況很好，營業額應不低，卻未開立發票。經查，該店經營者為五分埔商圈知名服飾業者，除有實體店面，也利用臉書粉絲團在網路銷售，並常開網路直播，與消費者互動良好，按讚人數高達五十萬。

官員表示，最初店家解釋，沒開發票的原因是月銷售額未達廿萬元門檻，屬於小規模營業人，免開發票，採查定課稅。但國稅局認為以其網路人氣，銷售額應比其宣稱的更高，因此進一步調查發現光二○一五年短漏報銷售額就高達六千萬多元，近三年累積短漏報銷售額破億元。

官員指出，最終除了對該店家補徵營業稅外，由於該店家未在限期內補繳，因此又對其處以所漏稅額一．五倍罰金，近三年連補帶罰金額約一千多萬元；目前也在調查店家短漏報的營所稅以及店主個人綜所稅，這部分同樣會補稅加罰。

台北國稅局表示，店家透過社交和即時通訊軟體銷售貨物、勞務（如遊戲點數、住宿券等非實體商品），只要平均月銷售額達「貨物八萬、勞務四萬」門檻，就要辦理營業稅稅籍登記，若月平均銷售額達廿萬元，還要開立統一發票。

官員呼籲，網路店家不要心存僥倖，民眾對網路商店的檢舉案件相當多，國稅局已將網路銷售列為查核重點。