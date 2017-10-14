拉加德籲 認真看待虛擬貨幣

2017-10-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕比特幣價格再度飆破五千八百美元天價，但華爾街對於比特幣未來看法仍然存在分歧；國際貨幣基金（IMF）主席拉加德呼籲，各國央行和監管機構應從現在開始，認真看待虛擬貨幣的發展。

拉加德表示，全球的金融機構都冒著很大的風險，不去關注已經開始擺脫金融服務和全球支付系統的新興金融科技產品，「我們即將看到大規模的混亂」。

她說，不能將虛擬貨幣定義為投機行為，或者類似龐氏騙局，虛擬貨幣的應用範圍更大，應關注技術面的影響。她也指出，IMF不排除日後把「特別提款權」（SDR）發展為虛擬貨幣。

先前摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）曾批評，比特幣是一場騙局。不只戴蒙，許多華爾街人士也認為比特幣已經出現泡沫，前IMF首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授羅戈夫（Ken Rogoff）則認為，虛擬貨幣技術會蓬勃發展，但比特幣價格有朝一日將會崩潰。

另一方面，摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）曾透露看好比特幣，他認為比特幣是高度投機的商品，但本質上並不壞。「華爾街日報」日前則報導，高盛正考慮啟動比特幣等數位貨幣的交易業務。

全球金融機構與華爾街雖對比特幣價格的漲跌看法兩極，但批評者未否定虛擬貨幣背後技術的重要性，他們大多認為比特幣僅是虛擬商品，不具真正價值；看好比特幣的支持者則認為，比特幣不但具投資價值，還可以做為支付工具。