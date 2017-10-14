不甩中韓打壓 比特幣再飆天價

2017-10-14

一度飆破5800美元 今年以來漲幅高達450％

〔編譯王惠慧／綜合報導〕不甩中國、南韓政府監管打壓，比特幣週五再度飆出天價！根據比特幣交易平台「CoinDesk」數據，週五亞洲早盤比特幣兌美元一度飆升七．九％至五八五六．一美元。

近來多國政府開始對虛擬貨幣採取嚴格監管，中國政府今年九月將ICO（首次代幣發行）定位為「非法金融活動」，禁止所有新的ICO活動；中國國內三大虛擬貨幣的交易平台也接著宣布，將在十月底前停止所有虛擬貨幣交易。

當第一個中國主要比特幣交易所宣布停止交易時，比特幣兌美元價格一度跌至二九七二．○一美元；跟隨中國政府的腳步，南韓金融服務委員會也在九月底宣布，因擔心市場過熱及詐欺風險升高，虛擬貨幣交易行為需要被嚴格控制、監管，因此將禁止ICO活動。

儘管比特幣今年命運多舛，八月份分裂為比特幣和比特幣現金（Bitcoin Cash, BCC），中國、南韓政府紛紛祭出監管，再加上華爾街大老出聲批評比特幣，今年以來比特幣漲幅仍高達四五○％。

隨著比特幣兩大陣營似乎對擴容難以達成共識，今年十一月再度迎來分岔的可能性大增，原來的比特幣在分裂後將會繼續交易，而發生分裂後，投資人將可獲得相同數量的新幣；分析師表示，近來比特幣買氣仍旺，可能與投資人期待分裂後能收到新幣有關。

另一方面，來自亞洲投資人的大筆資金也推高了週五比特幣價格，虛擬貨幣比價網站「CryptoCompare」數據顯示，週四至週五以日圓進行的比特幣交易量約佔全體交易的六十％，美元交易約佔二十六％、韓元交易則佔八％左右。