英傑華1美元出脫第一金人壽

2017-10-13

〔記者吳佳蓉／台北報導〕第一金與英商英傑華集團（AVIVA）確定分手，第一金控昨發重訊表示，雙方已簽約，由英傑華以1美元象徵性讓與所有第一金人壽持股（約110萬2505張）給第一金控，結束長達10年的合資關係，未來第一金人壽將百分百由第一金控持有。

2007年底成立的第一金人壽，由第一金控持股51％，英傑華集團持股49％，為國內首家中外合資的壽險公司。2012年英方一度要撤資，經過雙方多次磋商，加上金管會表態不同意，才不再堅持。

據悉，這次英傑華鐵了心要撤資，主因除不滿商品規範過於嚴格及虧損情形外，關鍵主要在於不願參與明年的增資計畫。

至今年6月底，第一金人壽資本適足率260％，若不增資，估計至年底將逼近法定門檻的200％，因此規劃將於明年第一季及第四季，分別增資15億及25億元。

據指出，第一金先前向英傑華提出增資要求，但英傑華不同意，因此才協商比照安聯集團讓與安聯人壽保單給台灣人壽的模式，由英傑華以1美元象徵性出售第一金人壽股權。

由於根據雙方當時契約，第一金對英傑華股權擁有優先承購權，因此可順利承接，今日第一金就會正式將讓與案遞件至金管會。

第一金昨聲明表示，英傑華是因策略考量，欲集中發展具市場規模及獲利性、特殊優勢的特定區域市場，才配合英國總部董事會決議，退出台灣市場。截至去年為止，英傑華集團在全球已退出韓國、馬來西亞、斯里蘭卡、愛爾蘭、俄羅斯等國。