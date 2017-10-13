IMF拉警報︰ G20135兆美元債務難償還

2017-10-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）週三在最新的「全球金融穩定報告」中警告，目前全球經濟享受大好時光，卻掩蓋了長期的風險，包括20國集團（G20）的企業和消費者累積了很難償還的135兆美元鉅額債務。

IMF週二才調高今明兩年全球成長預估，隨後又提出警告指出，全球溫和的經濟狀況已引燃了風險偏好，加上各國央行對2008年全球金融危機的回應，似乎為新一輪金融緊縮埋下了禍根。

IMF表示，如果這種情況持續下去，可能引發新的危機，導致股價暴跌15％，房價下跌9％，並使全球產出減少1.7％。這種危機將是廣泛且影響重大的，即便其嚴重性可能僅2008年全球金融危機的三分之一。美國所受的衝擊可能小於歐洲和新興市場，後者將出現1000億美元的資金外流。

IMF表示，最令人擔憂的是20國集團非金融部門的負債持續上升，截至去年已增至135兆美元，約占G20每年整體經濟產出的235％，而從2006年以來G20債務激增80兆美元，美國和中國各占約三分之一。

2008年以來的低利率使G20都還有辦法償債，但由於G20的企業和消費者已累積如此龐大的負債，使他們的負債比率升高，形成更大的金融壓力。IMF指出，G20中問題最嚴重的國家包括澳洲、加拿大和中國。