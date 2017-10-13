Fed官員質疑升息必要性 美元走低

2017-10-13

〔編譯王惠慧／綜合報導〕聯準會（Fed）公布9月會議紀錄顯示，由於美國通膨仍然低迷，有更多決策官員質疑12月升息的必要性。在Fed公布9月會議紀錄後，市場視此為鴿派訊息，美元走低、美股三大指數則上漲。

根據Fed 9月會議紀錄，聯邦公開市場委員會（FOMC）官員看到美國經濟穩定擴張，並表明可能在今年底會再有一次升息，但在通膨方面則有歧見；一些官員預期，近期讓通膨降低的因素將會消散，但另一些官員則指出，現在比之前需要更多時間，才能讓通膨回復到Fed的2％目標，升息決策需要「更多耐心」，以評估通膨的趨勢。

今年9月會議後，Fed決議維持聯邦資金利率目標區間介於1-1.25％之間，並將於本月開始縮減資產負債表。會議紀錄中提到，「按照外界的期待逐步升息將是合適的，許多與會人士認為，若美國經濟中期前景大致保持不變，今年再進行一次升息將是必要的」，但有些官員則憂心通膨有過低的傾向；先前市場普遍預期，Fed將在今年12月再度升息一碼。

在Fed公布9月會議紀錄後，週三美股三大指數小幅收高，那斯達克、史坦普500及道瓊工業指數分別上漲0.25％、0.18％及0.18％；美元指數一度跌至92.81，截至台灣時間週四晚間7點，報93.07。