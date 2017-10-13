Q3股市大戶回籠 1198人創6年新高

2017-10-13

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所昨天公布第三季大戶人數，成交值5億元以上自然人人數為1198人，較第二季增加達515人，已創下自證所稅實施前2011年第三季（1416人）以來新高人數。

根據證交所統計，上一次大戶人數超過1000人，要回溯至2012年的第一季，該季大戶人數為1188人，而此季當時新任財政部長劉憶如拋出證所稅議題後，從此大戶人數沒再超過1000人，甚至在去年第四季，大戶人數只剩396人，創下新低。

不過，今年實施當沖降稅後，大戶明顯回升，今年第一季543人，第二季再升至683人，第三季更一舉來到1198人，回到證所稅議題拋出前的水準。

中實戶人數季增37%

此外證交所也統計，第三季成交值1億元至5億元的自然人（即中實戶）人數為9822人，較第二季增加3692人，增加幅度高達37％，亦創2011年第三季（10847人）以來新高人數。

中實戶人數同樣也在去年第四季落底，當時僅有4250人，今年第一季回升至5292人，第二季為6130人，第三季再升至9822人。

證交所另統計，今年9月的集中市場成交量週轉率為8.65％，較8月的8.54％持續增加，累計今年1~9月的成交量週轉率為61.33％，較去年同期的47.34％明顯增加。至於9月的當沖成交值占比為23.39％、平均每日當沖戶數為39,217戶，也較8月的20.64％、33,805戶增加。

證交所指出，各類投資人第三季成交金額均較第二季成長，自然人成交金額成長幅度最高，較第二季成長達45.08％；外資成交比重雖然降低，但成交金額也成長達14.24％；國內法人成交金額也成長10.79％。第三季集中市場成交日均值為1,115.31億元，較第二季921.54億元，成長21.03％。

集中市場指數已創站上萬點最久的行情，加上當沖降稅有助提升市場流動性，2017年第三季集中市場交易活絡度顯著提高。