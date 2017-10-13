首行董座王水泉︰機台品質高 連豐田都代理

2017-10-13

我的工廠位於新莊，專門做不織布設備機台，這些機台做出來的不織布相關產品，有些機密、有些精細，能用於火箭內層或作為飛彈的包材，也可以小到能放進人體心臟；日本機械製造巨頭—豐田已經幫我做日本代理40年了。

因為不是生產線，而且每台機器都是獨一無二的，無法大量製造。機器看起來只是小貨車大小，售價卻跟法拉利差不多，已經做好、包裝好等著要搭飛機。做生意最重要的是誠心，一個敘利亞客人，他們因為內戰經濟不好，我們的機台太貴了，應該買不起，但還是要報價給人家。

我的產品9成是外銷，今年上半年新台幣強升，我有3招應對匯損，一是收款快速換回台幣；二是報價靈活運用日幣、美元兩種；三是在報價時就預留匯損空間，因為我的機器比較特別，所以客人都能接受我的報價。外國客人多是看網站上的影片與介紹，就會找上門，算是另類電商。參展也是一個平台，但是台灣的展覽我不參加，怕被學走，外國的就會參加。

我在創業第二年就開始做東南亞市場，日本在早期就進入東南亞，以經濟力量掌控當地，而台灣機器因卓越品質能打入市場，讓東南亞成為日本技術、台灣機器匯集之處，我非常看好東南亞的經濟前景，政府的南進政策絕對是正確的。

我工廠裡只有30人，但一例一休讓員工不能加班，我預期人事成本年增7.5%，但還是要給員工加薪5%，總計人事費用增加12.5%；工廠員工離職率很低，小姐都做到結婚、生小孩，有一個電焊好手屆齡退休我都捨不得讓他走，到現在還跟他case by case。但是工廠是股東制，第二代都沒有進公司，也很少像我熟稔這麼多零件與製造過程，未來可能是交給專業經理人打理。（首行機械董事長王水泉口述，記者陳柔蓁整理）