低調深耕印度 台達電、萬邦十年有成

2017-10-13

〔記者羅倩宜／台北報導〕印度過去因方言多、各省勢力複雜，被視為最大但最難攻入的市場；近年在總理穆迪的新政之下有所改變，各國都想搶進。不過，早在10年前，綠能大廠台達電（2308）、未上市鞋廠萬邦、電子通路廠聯強（2347），就已勇闖印度，打下一片天。

台達電印度總經理蔡龍騰表示，若有機會到印度，一定要看看台達電在喜馬拉雅山麓的新廠，不僅有天然美景，且設備比市區更為先進。不過十多年前赴印度，並非如此。

台達電最早先租用標準廠房，生產通訊電源，如今在當地電信基地台的市占率已高達58%。從通訊電源再開枝散葉，台達電的監控視訊系統在印度也是獨大，市占約6成，包括電視台主播背後的螢幕，以及機場車站的大型螢幕，都由台達電供應。印度稻田裡的太陽能系統，還吸引歐洲公司到台達電印度公司取經。2015年穆迪上台時，還邀請台達電執行長鄭平參加論壇，現場觀眾有6萬人。

台達電團隊在地化

過去被視為鐵板一塊的印度市場，為何能夠成功立足？「我們的策略是全部採用當地團隊，完全在地化，不僅熟悉市場，管理也更有效率。」蔡龍騰說，印度有不少從德、美、英回來的優秀人才，目前台達電當地的華裔員工只有三位，包括特助、IT人員及人資。

台商萬邦鞋業是愛迪達的代工廠，2006年評估到印度的成功機會超過20%，就大膽衝了。萬邦表示，成功條件是要照顧員工，因此蓋宿舍、泳池，甚至遊樂園。外貿協會董事長黃志芳今年初訪印到萬邦停留，他轉述，「印度員工和子女以在萬邦工作為榮。」如今萬邦在印度有9000多名員工，一年生產1250萬雙鞋，徹底在地化。

聯強2006年投資印度的通路商Redington，並不參與運作，而是看好其三大事業群的完整服務，包括行銷、物流及售後服務，可以提供給不限產業的各種客戶，銷售及鋪貨可一站搞定。如今Redington是全印度最大，有48個據點、147家倉庫，還有226家合作平台商，聯強的投資也翻了13倍。