印度重視台灣投資 資通部將設台灣小組

2017-10-13

〔記者羅倩宜／台北報導〕印度資通部次長Ajay Prakash Sawhney日前出席「2017台北國際電子產業科技展」時表示，「印度資通部將設立『Taiwan Desk（台灣小組）』，專為台灣投資人服務。」他表示，感謝台灣極度重視印度經貿，「請把印度當作自己的家，兩國一起發揮潛力！」

政府推「新南向」，從經貿交流出發，雖然不談政治，但在東協各國遇到的政治壓力不小，不過在印度這個「新南向」的最大市場卻是例外。今年以來，印度、台灣公私互訪的團體不下數十個，光是外貿協會董事長黃志芳就去了印度4、5次；印度商工部次長Ramesh Abhishek 6月份來台大談獎勵外資政策，吸引2、300家台廠出席。

在新南向國家中，印度最不畏懼中國政治恫嚇，主因是內需市場龐大，各國都想搶進，不須依賴中國；另中印在地緣政治的敏感關係，也讓彼此競爭又對立。

前天在南港舉行的「2017台北國際電子產業科技展」中，印度不但設有國家館，且由資通部次長Sawhney率團來台，浩浩蕩蕩數十人，參加由工總主辦的「台印高峰論壇」。

Sawhney表示，印度與台灣有龐大合作潛力，印度是電子業成長最快的市場，過去兩年生產的手機數量，從每年6000萬支成長至1.35億支，「今年的成長會更驚人」，台灣硬體供應鏈強大，值得互補交流。

Sawhney舉例，今年初在台灣政府及IC設計大廠聯發科（2454）的協助下，啟動「印度資通訊產業主管手機設計訓練課程」，協助訓練印度本地的手機工程師，如今第一期結束，第二期準備要開始。

「感謝台灣重視印度經貿關係，我們很高興宣佈，在資通部成立Taiwan Desk（台灣小組），替所有想來印度的台灣投資人服務。」Sawhney說如今在印度做生意已很容易，且有別於不少開發中國家限制外資持股，「百分百外資公司不但法令允許，而且非常歡迎！」

外貿協會董事長黃志芳表示，通常各國政府部門會設立地區小組，如美國國務院的東亞科。只有針對大國才設獨立小組，例如中國科，「印度資通部特別設立台灣小組，表示對台的重視。」