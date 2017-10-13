英飛凌釋單 世界先進、漢磊吃飽飽

2017-10-13

〔記者洪友芳／新竹報導〕功率半導體需求增加，德國半導體大廠英飛凌（Infineon）釋出委外代工比重也跟著提高，業界傳出下單世界先進（5347）、漢磊（3707）增多，帶動2家產能滿載。

所謂功率半導體是能夠支持高電壓、大電流的半導體，具有不同於一般半導體的結構，在使用高電壓、大電流時也不會損壞，被廣泛應用於電腦、節能設備、照明、汽車、航太與國防等領域。英飛凌近幾年陸續購併美商國際整流器公司（International Rectifier，簡稱IR）及LS Power Semitech，市占率節節攀升，已超越德儀（TI）躍為市場龍頭。

業界傳出，英飛凌自家以12吋廠生產，不再投資8吋以下的產能，相關8吋製程的產品擴大委外代工，外包的比重提高，主要合作夥伴世界先進與漢磊是受惠廠商；世界先進今年以來在電源管理IC占營收比重增加，因應客戶需求，第3季月產能約達20萬片，較上季擴增5000片，帶動季合併營收約64億元，季增9%，接近公司財測高標。

漢磊佈局多年的高毛利功率半導體產品，今年展現效益，3座5、6吋晶圓代工廠、月產能約5~6萬片持續滿載，業界指出，主要來自英飛凌下單增加，帶動今年2月以來月營收穩定達逾4億元，漢磊股價近期也攀升到20元波段新高。