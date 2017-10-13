大立光 好會賺！ 前3季EPS129元

2017-10-13

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）昨日公布第3季財報，單季每股稅後盈餘（EPS）57.93元，前3季每股稅後盈餘已達129.48元，直逼2015年最高紀錄，展望第4季，大立光執行長林恩平表示，10月會比9月好，11月還不清楚。

直逼2015年最高紀錄

對於手機鏡頭未來趨勢，林恩平首度鬆口表示，雖然目前仍以全塑膠鏡頭為主，但因應3D感測及車載需求，將持續評估非球面模造玻璃鏡片及Hybrid（混合玻璃與塑膠）鏡頭解決方案。

大立光第3季合併營收149.18億元、季增32%、年增4%，毛利率回升至67.93%，季增1.45個百分點，稅後純益77.69億元、季增64.81%、EPS57.93元。

林恩平︰10月比9月更好

林恩平表示，第3季的毛利率提升主要來自於產品組合的調整，他對良率表現還是不滿意，預估10月營收可望較9月成長，11月由於客戶調單尚未底定，營收無法預測。

蘋果iPhone X導入3D感測鏡頭，卻屢傳出生產遭遇瓶頸無法大量出貨，大立光做為蘋果主要鏡頭供應商，林恩平表示，3D感測鏡頭有發射端及接收端，需要2顆鏡頭，其中，接收端採用全塑膠，發射端因為使用雷射，有發熱疑慮，為了解決熱的問題，目前有3種解決方案，包括全玻璃、G+P（玻璃加塑膠）及全塑膠加AF（自動變焦）。

大立光在發射端鏡頭以後兩者為主，林恩平表示，目前都有客戶在談，導入時程視客戶決定。

大立光過去一直都以研磨的塑膠鏡片、鏡頭為主，但也有少量的玻璃鏡片產能，因應3D感測鏡頭及車用鏡頭崛起，客戶有Hybrid鏡頭需求，林恩平說，大立光將持續投入非球面模造玻璃研發，不過，大立光現在才投入模造玻璃，將面臨高開模成本及良率問題，為此，大立光不排除外購模造玻璃組成Hybrid鏡頭。

自從蘋果去年推出iPhone 7搭載雙鏡頭，帶動雙鏡頭市場起飛後，林恩平昨日指出，如果後置鏡頭要變焦，又要增加3D感測鏡頭，加起來1隻手機將需要4顆鏡頭。顯示手機鏡頭數量一直在成長。

目前大立光新廠已經開始投產，林恩平說，新廠產能不會一次大量開出，會依照規劃逐步開出。