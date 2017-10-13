金融科技園區 可望落腳台北

2017-10-13

〔記者王孟倫／台北報導〕為推動國內金融新創產業，金管會主委顧立雄昨表示，近日將尋求台北市政府協助，催生國內第一座「金融科技園區」，藉此形成「產業聚落」，除了提供業者便宜的租金，並有完整的輔導機制；他並預期，「金融監理沙盒」法案若通過上路，未來一年至少會有十家金融科技業者提出申請。

立法院財委會昨審查「金融科技創新實驗條例」（監理沙盒），共有行政院版、立委余宛如、立委曾銘宗、時代力量黨團四版本，但由於對相關法條文字有不同意見，將等下下週繼續審議。

顧立雄表示，國內很多新創產業雖然有很棒的技術，但往往不知道如何管理公司或對外籌資，這些金管會都可以給予協助，扮演「創業加速器」的角色；金管會要替金融科技產業開闢一個創業園區，將和北市府協調，找尋一塊適合的土地，且提供業者低廉的租金，讓金融新創科技能夠形成聚落。

他說，金融科技園區希望落腳在台北市，因為台北市府不缺地、有很長的廊帶，從士林、內湖、空總到三創園區等。

立委曾銘宗認為，即使「監理沙盒」法案三讀通過，金管會同仁可能會基於怕事的心態，採取保守態度、不願輕易接受申請實驗；他解釋，現在社會氛圍很不好，萬一出事情，比如投資人慘賠了，從首長到承辦人員，都會一一被點名負責任，大家當然都會怕事。

顧立雄強調，這部分沒有問題，金管會將採取開放的立場，更鼓勵同仁抱持勇於任事的態度，推動國內金融科技與監理沙盒。