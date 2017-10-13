採購法最有利標將鬆綁

2017-10-13

增訂行賄廠商拒往三年

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院昨召開院會，正式拍板「政府採購法修正草案」，鬆綁公共工程「最有利標」的限制條件，以解決過去為便宜行事而多採取最低標的情況，並新增防賄條款，行賄廠商將被列入公報，公共工程招標拒絕往來三年。

「政府採購法修正草案」列為立法院本會期優先法案，行政院長賴清德表示，希望藉這次修法，使政府採購制度更臻完備，尤其是前瞻基礎建設計畫啟動在即，此時修法放寬最有利標適用條件，除可減少廠商低價搶標衍生工期延宕、品質不佳的風險，也有助提升政府採購效能。

修法重點，還包括二億元以上巨額工程採購案需成立審查小組、廠商違約停權需符合比例原則、工安條件納入招標文件等。

草案新增防賄條款，未來對採購有關人員行求、期約、或交付不正利益者的違法行賄廠商會被列入公報中，公共工程招標將拒絕往來三年。草案另對廠商違約狀況增訂「情節重大」要件，使廠商違約停權更符合比例原則。

行政院政務委員吳宏謀說，政府採購案過去幾乎都用最低標，採用最有利標的一年不到一成，但用最低標無法看出廠商履約能力。去年起推動重大公共建設儘量採用最有利標，以評選出有能力履約的廠商，並訂定相關配套，如評選委員透明化等，現已有超過五成採用最有利標。