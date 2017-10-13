稅改拍板 明年續推長照險減稅

2017-10-13

提高三大扣除額 拚年底修法 明年實施

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨主持行政院院會，正式拍板稅改方案的「所得稅法修正草案」，將提高三大扣除額，減稅利益二五五億元由超過五四二萬綜所稅申報戶共享，希望年底前完成修法，明年實施、後年申報適用；至於增訂長照保險、因應少子化等扣除額，則列入明年修法目標。

財團法人股利避稅漏洞 行政命令解決

此外，修正草案也刪除財團法人股利所得可免計入綜所稅課稅的優惠條款；但立委質疑仍有行政命令可鑽漏洞避稅，如長庚醫療財團法人去年股利所得一一四億元就不必繳稅。財政部對此表示，年底將修正相關行政命令解決，盼明年就適用。

財政部長許虞哲說明，財政部將研擬修正「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，例如現行規定，若財團法人或機關團體當年度收入有超過六十％，用於與創設目的有關的活動支出，可免納所得稅，這個標準就是檢討方向之一。

許虞哲表示，這次稅改方案包括提高三大扣除額，標準扣除額從九萬元提高為十一萬元，有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額，均從十二．八萬元提高到十八萬元。

綜所稅級距由六級修正為五級，最高稅率由現行四十五％降為四十％；營所稅稅率，則從十七％調高至二十％。

獨資合夥組織不課徵營所稅，其所得直接歸納課徵個人綜所稅，並將未分配盈餘加徵營所稅稅率由十％調降為五％。

廢除兩稅合一部分設算扣抵制度，改以股利所得課稅新制取代，納稅人可選擇將股利所得併入綜所稅後再減除八．五％可抵減稅額，但以八萬元為限，或以單一稅率廿六％分開計稅、合併申報。預估全年股利所得約九十四萬元以下者，可抵稅或退稅。另為縮短內外資差距，外資股利所得扣繳率，從二十％調高為二十一％。

對於有立委提議薪資扣除額應再調高，許虞哲表示，目前整個稅改方案會讓稅收一年減少六十九億元，薪資扣除額每調高一萬元，每年稅損約三十四．七億元，財政部當然會尊重立委的意見，但也希望委員能考慮到財政健全。