既是客戶又是對手 高通習題怎解

2017-10-13

記者羅倩宜／特稿

多年來，高通與台廠間關係是亦敵亦友，聯發科繳最多權利金給高通，而高通又是台積電的大客戶；高通與台灣科技業的愛恨情仇，恐非二三四億元可算得清。

今年初，蘋果一出手打高通，台灣蘋果供應鏈跟著扔石頭。算一算，高通稱霸全球行動通訊已二十年，每幾年就要掀起一場風暴，在每個通訊世代尾聲，大家總會把對高通不滿，一股腦兒發洩出來；但一旦進入下個世代，就像喝了忘情水，又開始用起高通技術。

二○○五年，2G的傳統手機趨於飽和，當時全球最大手機廠是Nokia，市占率達五成，它聯合五家國際大廠告高通收費不合理；纏訟三年後，兩造和解，Nokia續付權利金。

5G時代 仍得看高通臉色

如今，4G時代行將告終，當年Nokia換成了蘋果。今年初，蘋果聯合英特爾、三星及鴻海、和碩等四家台灣廠，對高通展開全面反攻；加上先前有中國發改委和南韓公平會打頭陣，「反高通」陣營聲勢驚人。

自從3G時代以CDMA（分時多工）技術一統天下後，高通就以「賣晶片」並「收授權費」商業模式行走江湖；因每支手機都要付費，被戲稱是「高通稅」。業界雖時有抱怨，但到了4G時代，大家還是乖乖「繳稅」。

為何高通接連遭重罰，還是不改「按整機收費」模式？一支手機賣兩萬元，高通就算抽三％也要六百元；為何十年前從蘋果、三星、宏達電到華為，還是簽下了這紙賣身契？當時難道沒有「濫用獨佔」問題？

手機廠私下表示，公平會此次估算堪稱合理：過去七年台廠向高通買了三百億美元晶片，以每片單價三十美元計，一年約一億多片；而全球手機每年出貨約十二到十四億支，這代表台灣廠商占全球十分之一強。這一億多片裡，包括比蘋果更早發明智慧手機的宏達電、從筆電轉行動市場的華碩，還有提供turnkey晶片給中國白牌手機的聯發科。

台積電過去十年的前三大客戶必有高通。雖然高通前兩代晶片下給三星，但未來兩代即將重返台積電懷抱；高通今年也與奇景光電攜手開發3D感測，被視為安卓挑戰蘋果的利器；5G時代用量大的小型基地台，工研院也正跟高通合作，準備推向全球。

這種愛、恨高通的歷史不斷重演；5G就要來了，公平會這一罰，台灣供應鏈能打破高通的獨佔，走出自己的路嗎？