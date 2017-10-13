高通CEO月底來台 經部將搭橋溝通

2017-10-13

高通︰不認同公平會裁罰

將就罰金、計算方法上訴

〔記者黃佩君、羅倩宜／台北報導〕高通因涉及壟斷，遭我國公平會決議重罰新台幣二三四億元；高通昨發布聲明表示，不認同此決議，將向台灣法院提起上訴。經濟部長沈榮津昨指出，台積電將在月底舉行三十週年慶，屆時高通高層可望來台，經濟部將會向高通高層反映，降低開罰對台廠衝擊；據透露，高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）可望應台積電邀請來台。

高通昨聲明，不認同公平會的決定，將在收到正式通知後，採取任何必要措施；公平會罰鍰與高通在台灣的營收或活動沒有合理關係，將就罰款金額與計算方法提起上訴。

促降授權金？ 經長態度保留

沈榮津表示，經濟部希望能將高通受罰對我國晶圓代工產業的影響降到最低，「雙方可好好坐下來談」；若高通高層來台，經濟部也會協助廠商反映問題。至於是否協助高通調降授權金？沈榮津持保留立場，僅說會先參考公平會資料，再行協商。

高通參與我國亞洲矽谷及五Ｇ科技測試實驗室等項目；沈榮津說，這些合作應該沒有問題，也會與高通溝通如何落實這些合作。

經濟部官員透露，因高通受罰一事同時牽涉到高通台灣代工廠及台灣手機業者，雙方面考量可能不盡相同，有很多事情需要協商；至於高通執行長莫倫科夫月底可能應台積電邀請來台參加三十週年慶，屆時不排除爭取見面機會。

官員透露，公平會這次裁罰決定事前有詢問過經濟部，經初步盤點，對我國整體產業影響尚屬正面；因中國、南韓相繼針對高通獨佔祭出裁罰，在產業政策上，若台灣也祭出裁罰，對台灣手機廠在海外相關訴訟會比較有利。