中信信扶專案 6年助200家庭脫貧

2017-10-12

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助弱勢家庭脫貧自立，由中國信託慈善基金會推動的「信扶專案」，自2011年以來，已協助200個弱勢家庭脫貧、改善1242人的生活。基金會董事長辜仲諒昨更訂下「10年500家庭」的目標，期望在未來4年內，可再協助300弱勢家庭脫貧自立。

中國信託慈善基金會昨日舉辦「信扶專案」成果發表會。根據統計，「信扶專案」執行6年來，申貸金額近新台幣1億元，持續開店營業的家長達77%、還款率近90%，中信慈善基金會希望藉由該專案，持續幫助社會底層的弱勢族群，讓他們有機會重返幸福軌道。

談起「信扶專案」的緣起，辜仲諒表示，6年前他曾拜訪一位獨力養家、照顧3名年幼兒女的單親媽媽，當時這位媽媽陷入扭轉家庭經濟與照顧孩子的兩難困境，讓他感到不捨與難過，因此極力推動「信扶專案」，期盼從改善家庭經濟情況開始，影響孩子與家庭的未來。

根據基金會統計，「信扶專案」完成申貸創業的200位家長中，高中以下學歷占76%，且以36歲至45歲的中、高齡女性居多；65%家長離婚、喪偶，其中49.5%家長撫養2名以上的未成年子女，獨自背負沉重的經濟壓力及孩子的教養責任。

此外，上述200位家長中，僅36%可獲得政府中低收入補助，經過基金會評估，近24%即使聯徵面臨逾期、強停、債協等狀況，仍可獲得中信銀行貸款機會，且只要獲得專家協助，就可做好財務風險控管，其中70%仍持續正常繳款。

「信扶專案」是參考諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）「鄉村銀行」（Grameen Bank）微型貸款精神所規劃的在地化微型創業貸款專案。「信扶專案」下一步將推出「炸物培訓班」，歡迎有需求的家長在10月25日前報名申請，詳情可上網查詢：www.ctbcfoundation.org。