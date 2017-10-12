陽信銀前3季稅前每股盈餘1.00元 獲惠譽信評確認長期評等維持A-（twn）

2017-10-12

前9月稅前每股盈餘1.00元 獲利穩定成長

〔記者高嘉和／台北報導〕根據陽信銀行自結資料顯示，今（106）年前3季累計稅前淨利為21.15億元、稅前每股盈餘為1.00元、年化ROE為11.12%，獲利穩定成長。逾放比0.29%，與同業8月份平均數相當，另覆蓋率399.64%、BIS12.22%，兩項數字均較上月提升。截至9月底該行總資產4,251億元、淨值262.84億元，即將達中型銀行規模。

惠譽信評授予長短期評等及展望維持A-（twn）/ F2/穩定

上月20號，惠譽信評確認陽信銀行的長短期評等及展望維持A-（twn）/F2/穩定。惠譽信評表示，其評等是考量陽信銀行與同業相當的獲利能力及穩定的資產品質，與預期該行將在未來兩年維持穩定的財務體質，包括備抵呆帳的提升、充足的資本及健全的流動性。

陽信銀行表示，未來將持續秉持「穩健、前瞻、專業、熱忱」的企業理念，在追求業務成長的同時，亦同步提升資產品質及資本水準，以打造穩健的財務結構。

陽信銀行60週年 挺中小企業 打造人性化數位銀行

陽信銀行前身為「陽明山信用合作社」，46年10月2日創立，84年改制為銀行，迄今屆滿60週年，期間多次配合政府城鄉均衡發展政策，於台東、花蓮、南投、雲林及苗栗等縣市設立分行，至今營運據點已擴增至103家，涵蓋全國各縣市。

此外，該行積極發展多角化金融業務，包括轉投資陽信證券、金陽信資產管理、陽信國際租賃及陽信商店街，並於上月董事會通過投資柬埔寨微型財務公司，陸續布局海外市場。

走過一甲子，陽信銀行不僅營運體質健全，且獲利穩定成長、屢獲主管機關肯定，近6年5度獲得金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」績效甲等銀行，今年更獲「辦理創意產業放款」優等銀行及「均衡區域發展」特別獎，持續以「最挺中小企業的銀行」為業務主軸，做台灣中小企業的最佳後盾。

陽信銀也積極整合發展金融科技，短短兩年已推出「雲櫃台、雲支付、雲收款」等行動金融服務，以及TSM手機金融卡與HCE手機信用卡，未來更將陸續推出數位存款帳戶及小額理財APP，打造更人性化、更生活化的數位銀行。

獨家贊助「公益演唱嘉年華」480萬贊助台東紅葉少棒隊

在衝刺獲利的同時，也不忘回饋社會、支持公益，為慶祝60週年，陽信銀將於今年11月19日（星期日）晚間，於台北市兒童新樂園獨家贊助舉辦「公益演唱嘉年華」，更規劃3年贊助台東紅葉少棒隊480萬元，以實際行動支持國內棒球人才培育。

活動現場特別邀請玖壹壹、戴愛玲、朱俐靜等知名歌手，凡購買演唱會門票者可免費使用兒童新樂園13項遊樂設施（一票玩到底），盡情享受夜晚歌聲環繞的歡樂時光。另外現場亦有陽信商店街超夯網路商店現場設攤，一張票即可擁有好聽、好玩、好逛的行程，活動門票由陽信商店街代理售票（http://www.sunnygo.com.tw）。