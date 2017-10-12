和碩內鬼工程師 接黑單撈3475萬

2017-10-12

依背信、洩漏工商秘密罪起訴

〔記者陳慰慈／新北報導〕在和碩科技擔任研發工程師的黃仕仲、洪健元、張國華、許宏祺，被控與許的五專同學劉宗明共同在海外成立電子公司，由4人將和碩內部訊息及採購案底價洩漏給劉，藉以壟斷和碩散熱模組料件訂單，3年間共不法接單3475萬元、套利940萬元，新北地檢署昨依背信、洩漏工商秘密罪起訴黃男等5人；案發後黃男等4人已遭和碩開除。

4名工程師被開除

起訴指出，黃男等4人負責為客戶研發產品及測試散熱模組，擁有採購料件的建議權；101年2月間，4人涉與劉男共謀，由黃男出資300萬元，其他4人各出資50萬元，在非洲塞席爾成立德聖電子公司，劉男掛名在台業務經理，黃的叔叔掛名負責人。

隔年7月間，黃、洪先將和碩散熱模組物料規格、價格等機密以電子郵件寄給劉男，讓德聖電子成為和碩導熱墊片合格供應商，再將他家供應商報價洩漏給劉，讓劉男提出高於其他供應商的報價，最後黃、洪、張、許再依職權建議和碩採購較昂貴的德聖電子料件，助德聖吃下和碩散熱模組料件9成訂單。

為鞏固德聖的「唯一供應商」地位，黃、張還以文件資料未補齊、拖延測試等理由阻撓第二供應商供貨，總計於102年7月至104年間，德聖接下的和碩訂單達3475萬元，獲利940萬元，期間甚至分紅2次、每次30萬元，和碩發現後向調查局報案。

黃男到案坦承成立公司供貨給和碩，否認涉及背信，其他4人也否認犯行，但檢方清查電子信件往來內容及分紅匯款紀錄後，認為犯罪事證明確，不予採信。