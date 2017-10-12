金融監理沙盒今送審 拚明年第一季上路

2017-10-12

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財政委員會本週四將審查「金融監理沙盒」（金融科技創新實驗條例草案），由於這是行政院優先法案，朝野都有開放共識，今天可望順利送出財委會，後續二、三讀程序與相關子法制定，預計可在明年第一季上路，台灣也將成為全球第五個實施金融監理沙盒的國家。

將成全球第5國實施

行政院核定的「金融科技創新實驗條例草案」，總計有多項重點。首先，實驗經核准後，申請人於實驗期間亦不適用各金融法所定之刑事及行政責任規定。

對此，金管會表示，創新實驗之目的，是在低度監理環境驗證創新構想之可行性，未來實驗結束後，得以正式經營該創新業務；因此，監理沙盒申請人應事先評估該實驗必須排除相關的法規適用，金管會將洽目的事業主管機關同意，排除相關法規命令及行政規則之適用。

其次，在監督管理方面，金管會得實地訪查，申請人不得規避、妨礙或拒絕。實驗過程有重大不利因素時，得廢止創新實驗之核准。

再者，創新實驗結束後，申請人若要正式經營該業務，仍應依法申請核准；金管會強調，監理沙盒的實驗本質，在於短期間檢驗新型態業務之可行性，但未來仍須依法申請業務。如有必要，主管機關亦可審酌必要性，修改相關法令適用。

金融監理沙盒立法，共有行政院版、民進黨立委余宛如版、國民黨立委曾銘宗版與時代力量4版本；金管會主委顧立雄今天也將親赴財委會說明，希望法案能夠順利通過，並早日上路實施。