華航、長榮航Q3營收創新高

2017-10-12

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）長程機隊A340今年全部除役，由省油的波音777新機及空中巴士A350成為主力機型，而亞洲區域航線的中短程機隊也將全面進行汰舊換新計畫，華航目前正在737MAX與A320neo兩種機型評估中，預計年底前會拍板定案。

華航亞洲中短程機隊汰舊換新案 年底前敲定

華航表示，採用何種機型必須考量未來航點距離、市場趨勢以及引擎性能、本身財力等，至於數量多少，華航表示仍在評估中。

市場人士指出，華航中短程機隊以汰換現有的20架738機型為主，而738與737MAX可用同一維修組，因此不排除737MAX會出線，不過，最後仍須視華航決定，或是商業考量背後衍生的政治因素。

至於華航是否有與波音洽談購機事宜，波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪．廷賽斯（Randy J. Tinseth）昨日在台表示，不回答單一客戶問題。

不過，波音公司預測東北亞的航空公司在未來20年，將需要總價超過3200億美元的1470架新的商用飛機。廷賽斯說，其中有近半數的飛機、或相當於620架飛機，將是如787與777等廣體客機；至於其他660架飛機則是如737MAX等單走道的窄體客機。

華航、長榮航（2618）昨日同步公布9月營收，在7、8月旺月帶動下，華航第三季營收達405.55億元，長榮航第三季營收達431.65億元，皆創下歷史單季新高。