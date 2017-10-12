Q3獲利季增88％ 台塑四寶Q4會更好

2017-10-12

Q3共賺739億

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶第三季財報繳出好成績，且包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）的董總座都看好第四季會比第三季好；法人昨（11）日紛紛出具研究報告，歐系外資看好台塑、南亞，維持買進評等，目標價116元、88元，國內法人則看好南亞、台化，維持買進評等，目標價分別為84元、108元。

外資看好台塑、南亞

受惠美國哈維颶風支撐整體煉油利潤，帶動石化產品利差表現，台塑四寶第三季共賺739.2億元，較第二季大幅成長88.4%，其中又以台化表現最佳，單季每股稅後盈餘（EPS）高達3.1元。歐系外資出具最新研究報告認為，台塑四寶第四季動能可期，且看好石化、煉油產業正向發展可望延續到明年，維持台塑、南亞買進評等，台化、台塑化則維持持有評等，目標價100元、110元。

國內法人則看好南亞、台化，根據凱基投顧最新報告顯示，預估南亞第四季EPS可達1.21元，主要是因為MEG（乙二醇）利差維持強勁，由於中國持續環保督察，將造成部分煤製MEG業者減產，而乙烯價格將在10月歲修潮後回落，會讓MEG利差維持在每噸180美元的高水準，讓南亞第四季能保持不錯成績。

除南亞外凱基投顧也看好台化，預估今年第四季EPS為1.46元，凱基認為，影響台化獲利的幾大因素包括第四季的苯乙烯（SM）利差將小幅縮小、乙烯價格10月歲修潮後回落、中國環保督察將造成部分加氫苯業者減產、9月底華東SM庫存仍維持在3.5萬噸的健康水準、東北亞新增SM、ABS產能延後投產等，估計第四季台化ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、石油腦一貫化利差仍將維持在每噸1376美元的高水準。