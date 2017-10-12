麥電1號機月底停機 台電︰力保供電穩定

2017-10-12

〔記者黃佩君／台北報導〕時已入秋仍飆出35度高溫，但台塑麥寮電廠因雲林縣生煤用量管制，1號機將於10月底停機一個月，是否會影響供電，台電董事長朱文成昨表示，台電能體諒麥電有實際困難，但希望能有方法解決。台電發言人林德福則說，希望麥寮電廠能不降載、不停機；如果不得不停，台電會另想辦法穩定秋季供電。

IPP麥寮電廠因雲林縣政府下令減少27％生煤用量，加上夏季供電、815停電等，原預計可用到11月的生煤用量將於10月底用罄，將降載或停機。日前經濟部能源局邀集協調，能源局長林全能上週於立院表示，盼在10月底至11月中，讓麥電1、2號機組輪流停機維修；昨能源局表示，麥電1號機將於28日起停機一個月左右。

此外，麥電1號機日前也破管停機，頓時減少60萬瓩供電，所幸當時為雙十連假，用電量較少，機組已於昨日恢復發電。

針對麥電停機恐影響秋季供電，林德福表示，台電還是希望「不要降載、不要停機」。若真要降載，則需協商釐清什麼時候降、降多少，因台電仍需負責供電穩定。林也說，尊重經濟部協商結果，若麥電不得不停機，台電一定要想盡辦法確保供電穩定。

朱文成則說，能體諒麥電有實際困難，目前供電情況緊澀，若麥電能發電，當然萬般感激，希望能找出方法解決。

能源局副局長李君禮則說，目前在供電上應該沒有問題。他強調，台電與麥電協商的大原則是，台電有能力發電時，就讓麥電停機，但前提是確保供電穩定，目前仍儘量符合雲林縣政府對生煤減量的要求。能源局表示，經台電、麥電雙方協調後，目前敲定28日起，麥電1號機組停機約一個月，但實際狀況仍會依供電需求滾動檢討。