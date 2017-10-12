美企業支持對中進行貿易調查

2017-10-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商業團體週二在公聽會上讚許川普政府對中國智慧財產（IP）措施的301調查，表態支持該項調查，另方面卻也傳達對嚴厲調查最後恐反使美企被中國報復的擔憂；中國國際商會副會長陳洲在會上嗆聲，美國華府對中國實施單邊制裁的任何決定，「必將引發貿易戰」。

中方嗆︰若制裁將爆貿易戰

針對中國政府強迫美企轉讓技術、涉竊取IP的行徑，美國總統川普和美國貿易代表署（USTR）8月間已宣布，依據美國貿易法第301條款啟動調查。該條款給予美國總統廣泛的自由裁量權，一旦中國被發現採用「不公平」或「歧視性」的貿易行為，川普總統可逕行決定實施包含關稅在內的貿易制裁措施。

華府資訊科技創新基金會（ITIF）代表伊澤表示，在某些例子，中國政府強迫外企和中國業者成立合資企業，並要求外企轉讓技術給中企。美國超導公司執行長麥甘恩鼓勵美國貿易代表署發揮影響力說服北京，應讓美國和中國企業「都受到同樣法律的規範」。

美國商界也擔心制裁中國反而可能傷害到美國經濟。美中貿易全國委員會副總裁恩尼斯表示，單純尋求懲罰、或限制貿易的做法過於激進，「美國對構成成功的要件，需要一個清楚的計畫，相互配合將會比單邊行動更有力量」。

中國商業團體代表說，美企被迫轉讓技術的說法誇大其詞，美國實施貿易懲罰沒有根據。不過，美國智慧財產竊取委員會主任艾林斯作證表示，該機構曾私下訪談很多公司，所有美企都感覺到被迫轉讓關鍵專利或許可的壓力，但幾乎沒有公司會公開這樣講，因為中國是威權體制，絕對會立即制裁或懲罰這樣說的公司。

公聽會是美國對中國301調查的一環，美國官員表示，調查可能耗時長達一年時間，尚未決定一旦發現支持制裁行動的證據時，會採取何種措施。美國官方擔憂，中國藉著取得美企技術，達到成為人工智慧（AI）等尖端科技產業世界領先者的目標。