9月出口289億美元 創新高

2017-10-12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布9月出口289億美元，創下歷史新高，年增28.1％，不僅達陣「連12紅」，成長幅度還遠超乎預期。財政部統計處處長蔡美娜形容，「出口呈飛躍性成長」，預估全年出口年增率將高於主計總處8月預測的9.4％，上看雙位數成長。

年增28.1％ 超乎預期

蔡美娜指出，9月出口年增28.1％，創近7年來最大增幅，一部分與去年9月逢中秋連假、颱風使基期偏低有關，但經季節調整後，年增仍達19.3％，反映出口擴張力道強勁。全球景氣復甦，旺季效應，行動裝置、伺服器、PC市場市況升溫，以及機械、塑化產品買氣增加，皆為帶動出口主要動能。

累積今年前9月出口2314.8億美元，創下歷年同期第3高，進口則為1908.8億美元；前9月出口年增14.3％、進口年增14.7％，皆為近6年來最佳表現。9月單月出超66.9億美元，也創下歷史新高，前9月累積出超已達406億美元，年增44.4億美元。

蔡美娜表示，除光學器材出口年增17.9％外，9月各主要貨品出口年增率皆達2成以上，其中又以電子零組件出口101.8億美元最亮眼，史上首次突破百億並再創歷史單月紀錄；機械出口也年增56.5％，創歷年單月第4高。

電子零組件101億美元 最亮眼

展望後勢，她指出，即將邁入傳統出口旺季，加上蘋果新機推出時間點遞延、拉貨需求延長，仍看好第四季動能。不過，由於去年第四季基期偏高，10月後年增率可能大幅縮減。但因第三季表現超乎預期，毫無疑慮，全年出口年增率可上修至雙位數。

受出口衍生需求及國際原物料價格上揚帶動，9月進口222.1億美元，年增22.2％，其中農工原料、消費進口年增皆逾2成，資本設備進口則受半導體設備進口年減17.8％拖累，年增率僅7.2％。對於半導體設備進口持續5個月衰退，財政部說明，主要是因基期過高導致，不必太過憂心。