台積電市值破6兆 贏過其他半導體業總和

2017-10-12

股價233元 創歷史新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕國慶長假後，台積電（2330）股價一舉大漲8.5元，漲幅達4％、收在233元歷史新高價，成為台股首家市值破6兆元的公司。台積電已成為台股市值的「巨無霸」，不僅所有上市櫃半導體類股加總市值不及台積電一家，台積電市值幾乎是所有上櫃股票的兩倍之多。

占台股總市值近2成

台積電昨受到美股收漲、帶動外資大買1.6萬張激勵，不畏董事長張忠謀宣布明年6月退休的影響，市值正式突破6兆元大關，占台股總市值高達19％，甚至比市值第二大的鴻海（2317）還要高出2.25倍。統計從鴻海到市值第7大的6家公司，包括鴻海、台塑化（6505）、中華電（2412）、大立光（3008）、國泰金（2882）、台塑（1301），合計市值也不及台積電單一家公司。

國內半導體上市公司共72家，昨類股總市值為8兆5525億元，但台積電一家公司就占了7成之多，其他71家公司市值僅2.5兆元，若加上上櫃半導體類股市值7628億元，上市櫃半導體類股合計也僅約台積電的一半；而國內上櫃公司共有742家，昨天總市值為3.18兆元，光是台積電市值就將近櫃買市值的兩倍。

帶動半導體類股大漲

台積電昨以226.5元開出，尾盤拉到233.5元，最後以233元、上漲8.5元、漲幅達4％作收，市值高達6.04兆元，再創股價與市值歷史新高，也帶動半導體類股漲幅逾3％。

台積電9月合併營收885.79億元，雖月減3.6％、年減1.3％，但第三季合併營收2521.07億元，季增17.88％，超過財測目標。台積電預計19日舉行法說會，受惠iPhone 8拉貨，市場預期台積電第四季營收將強勁成長逾10％，明年7奈米製程接單也備受外資看好，可望全拿iPhone訂單，並贏回高通行動AP訂單。外資紛紛調高台積電投資評等，目標價250元至300元區間不等。