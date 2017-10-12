公平會重罰高通 聯發科力挺 華碩、宏達電低調

2017-10-12

〔記者羅倩宜、卓怡君、王憶紅／台北報導〕手機晶片大廠高通三年內遭中、韓、台三國公平交易主管機關裁罰超過新台幣八百億元；近年來，高通更與蘋果在侵權官司上纏鬥，蘋果還糾集鴻海、仁寶、和碩、緯創等供應商聯手反擊高通，指控其違反反托辣斯法令。高通競爭對手的聯發科昨力挺公平會裁罰，強調高通是直接或間接阻礙其他業者參與競爭；至於採用高通晶片授權的華碩及宏達電則是低調不願評論。

聯發科直言，如同先前中國、南韓案例，這裁罰雖對聯發科業務無直接影響，但對整體產業發展將有幫助，正如我國公平會所言，高通以不公平的方法，直接或間接阻礙其他業者參與競爭。華碩與宏達電僅表示，基於不評論供應商及客戶的原則，無法評論。

各國公平交易機關最早對高通開刀的是中國。中國發改委在二○一五年重罰高通六十．八八億人民幣（約三○七億台幣），並要求高通降低授權費率；南韓公平會在去年跟進，重罰一兆韓元（約二七九億台幣），高通要求暫緩執行被駁回，但仍上訴韓國高等法院中。

今年一月，蘋果狀告高通，認為依整機售價收費不合理，應以晶片價格收費；高通隨後控告蘋果涉及侵權回擊；前陣子，蘋果與鴻海、仁寶、和碩、緯創四家蘋果供應商聯手反擊，在美國法院提出訴狀，反控高通收取的專利授權金過高，且拒絕授權給競爭對手，違反反托辣斯法令。