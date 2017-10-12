樂陞三獨董不起訴 投保︰續求償

2017-10-12

自救會痛罵 獨董領那麼多車馬費 都沒有一點責任？

〔記者錢利忠、陳永吉、張慧雯／台北報導〕樂陞收購騙局坑殺兩萬名投資人，董事長許金龍個人海撈逾四十．七億餘元，許金龍已因違反證券交易法等罪起訴、求刑三十年；前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍因未嚴審樂陞財務報告，造成股東重大損害被控背信部分，台北地檢署認為三人主觀上無損害公司及股東權益之意圖，審議收購案過程也合乎規定，昨均予不起訴。

投資人保護中心董事長邱欽庭昨對此表示，不影響投保中心後續民事求償；樂陞自救會會員則大罵：「這就是台灣的獨董制度！每年領那麼多車馬費，都沒有一點責任嗎？」

對於日商百尺竿頭公司宣布欲以每股一二八元公開收購樂陞股份，陳文茜等獨董組成的「審議委員會」，有無善盡審查責任？檢方調查認為，三人組成審議委員會後，確有委託獨立會計師、律師等外部專家來評估收購價的合理性及公平性，並在期限內完成審議及公告；此外樂陞財務報告須先經會計師簽核，再送董事會決議，三人決議通過是基於對會計師簽核財務報告的信任，難認三人主觀上有損害樂陞及股東權益意圖。

不過，投資人很難接受這個結果。樂陞自救會前任會長JOY表示：「很難過，這就是台灣的獨董制度嗎？」獨董不就是要讓一家企業更沒有黑手作業，但許金龍卻在這麼多人的眼下一手遮天，獨董形同虛設，每年還坐領幾百萬的車馬費，出事了卻一點責任都沒有！「講到這裡我也無言了」。

投保中心董事長邱欽庭則強調，獨董背信部分不起訴為刑事責任，但檢察官之前已針對樂陞財報不實、內線交易等起訴，投保中心依規定向法院遞狀，針對樂陞案提出民事求償，求償對象包括該公司董監事及獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍和會計師等人，目前此案仍在進行中。

投保代求償金額逾39億元

投保中心依據起訴書公告受理投資人登記，受理投資人達一萬九六二位，加上內線交易造成投資人的損害計算，求償金額共計超過三十九億元。