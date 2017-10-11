書劍集》維持現狀的偏見

2017-10-11

◎歐陽書劍

有限認知、有限理性、有限意志，以及有限的自我控制能力，在一般人的日常行為中都能發現，剛獲得諾貝爾經濟學獎的芝加哥大學教授塞勒（Richard H. Thaler）用理論與實證探究人類行為不依理性決策的現象，其中也提供了拒絕改變的不理性藉口。

基於個人效用多寡的理性決策，是建構經濟學效用理論的基礎，但在現實環境中，個人決策有時卻偏離理性的預期。塞勒是第一個將心理學的「展望理論」（prospect theory）應用於經濟議題的經濟學家，並以此探討了人類非理性行為的各種原因與現象；既挑戰以理性為基礎的效用理論，也充裕當時經濟學的非主流領域。

展望理論主要包括幾個重要元素，一是個人效用是相對於某個參考點的損失或收益，也就是各人心中都有一把尺，衡量的是與預期的差距；二是損失趨避，相對於同樣大小的收益，一般人對損失較為有感；三是對損益敏感度遞減的特性，當數量愈大，絕對數值的變動，較不會對個人產生影響；四是個人對結果會有主觀看法，且通常會高估了低可能性、卻低估了高可能性事件的發生。

塞勒從「展望理論」出發，以有限理性探討個人行為與決策的關係。在他一九八○年有關消費選擇的實證理論研究中，提出幾種情況，其中之一是若已暴露在致命的環境中，得病且在一星期內無痛死亡的機率是千分之一，願花多少錢治療？相對的題目為：若研究需要自願者，要收多少錢才願意暴露在該種環境中？

雖然死亡的機率都是千分之一，塞勒收到回覆的答案卻有很大差異，譬如前者二百美元，後者要一萬美元，「獲得健康」與「賣掉健康」對個人來說，顯然代表不同的涵義，他也發現一個人願意購買某種商品或服務的價格，也遠低於出售同樣商品或服務的價格。塞勒延續展望理論說明，如果放棄某物品代表損失，則損失趨避的個人，會給予自己擁有的該項物品更高的評價，這就是稟賦效應（endowment effect）。

因為有稟賦效應的存在，損失趨避的個人對損失較為看重，在衡量改變的結果時，分配給損失的權重會比收益高，因此即使損失的大小及發生機率低於收益，可能依然不想改變，有較強的動機維持現狀，這就是「維持現狀的偏見」（Status-quo bias）。

塞勒的理論解釋了人性的非理性部分，其中還包括缺乏自制力，想戒菸卻戒不了、想存錢防老卻總是少存了一些，自我控制力不足，因此也延伸出政策意涵，即可透過政府來推一把，誘使大眾以個人長期的效用做決策，像退休金提撥方式的改變等。

塞勒的理論受到各國政府歡迎，全球一百三十幾個國家，包括台灣在內都有類似做法，但政府的介入卻是自由派學者的禁忌，不少學者質疑若政府跨越紅線，善意可能演變成操弄人民意志與生活的政策。塞勒特別解說政府誘導民眾行為的政策，是使他們更好，且由選擇的人自我判斷，可以自由加入，也能隨時退出。

其實政府介入大眾生活的政策所在多有，法規命令中，值得檢討的更多，更讓人眼睛一亮的應該是「維持現狀的偏見」，在衡量損失與收益時，如果連預期會有更好的結果都不敢改變，那也只能守在沒有出路的陷阱中。

個人的維持現狀可能是非理性決策的結果，可是，缺乏誘因或利益的改變，也不一定就符合理性的預期；至於集體維持現狀的動機與決策，當然就又不同於個人維持現狀的思考了。