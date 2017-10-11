法拉利CEO︰電動車救地球 無稽之談

2017-10-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕在歐洲各國相繼宣布燃油車款禁售時程後，義大利超跑製造商法拉利執行長馬奇奧尼（Sergio Marchionne）表示，電動汽車恐怕不如外界所形容的那麼節能與環保，在確定電動汽車比傳統燃油車款對環境更加無害前，得對電動汽車對環境影響進行更徹底的分析。

馬奇奧尼在接受CNBC節目訪問指出，「如果不全面分析電動汽車的電力來源，電池是怎樣製造的？製造時產生的二氧化碳與環境成本有多高？有關要靠電動汽車來拯救地球的說法，根本是無稽之談」；他也是飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）執行長與瑪莎拉帝（Maserati）董事長。

馬奇奧尼說，如果電動汽車的生產是靠核能，我沒有任何問題，但如果製造過程的耗能是用石化燃料來提供，這不是很奇怪嗎？

馬奇奧尼過去曾高分貝反對汽車產業電動化趨勢，但美國大廠特斯拉逐漸證明，電動汽車已具備市場接受度，且全球主要車廠也都陸續推出電動汽車，或至少公布相關的研發計畫，就算電動汽車目前仍無法獲利。

法拉利目前並無發展電動汽車計畫，因該公司主管及車迷都主張，電動汽車不符合其品牌形象；但這產業趨勢已對法拉利形成壓力，因各國政府努力抑制二氧化碳排放，且FCA也推出電動汽車Fiat 500。但馬奇奧尼說法是，Fiat 500每輛慘賠二萬歐元（台幣七十一．六萬元）。