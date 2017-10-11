電動車普及 2025年省掉伊朗產油量

2017-10-11

OPEC呼籲美國減產

確保油品市場平衡

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕巴克萊（Barclays）預估，隨著更多國家制訂禁止燃油車款上路政策，電動汽車將更普及，未來石油消費將受大衝擊，到二○二五年時汽車用油需求每日將減少三五○萬桶，相當石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）第三大產油國伊朗的日產量。ＯＰＥＣ秘書長巴爾金都呼籲，美國頁岩油生產商應協助抑制全球供應，維持油市中長期市場平衡。

巴克萊分析報告指出，若到二○四○年電動汽車占車市的三分之一，每日將減少九○○萬桶用油需求，約占沙烏地阿拉伯日產量九十％；ＯＰＥＣ預測，今年世界石油需求將達每日九六八○萬桶。

報告指出，世界前幾大汽車市場近期紛提議禁止或者限制石化燃料汽車的使用，包括法、德、英等已開發國家，以及中國、印度等成長快速的市場，美國加州也在考慮相關禁令。

但電動車普及仍面臨許多阻礙，價格過高和電池壽命有限等都可能嚇跑消費者；就算未來幾年電動汽車等低排放車輛將擴增，但占整體車市恐微不足道；國際能源總署（ＩＥＡ）數據顯示，去年全球電動汽車銷量大增四十％，但約二○○萬輛電動汽車僅占全球輕型汽車市場的○．二％。

巴爾金都週二在印度能源論壇上演講指出，ＯＰＥＣ「敦促北美頁岩油產區的朋友，共同嚴肅承擔所需的責任」，因美國獨立頁岩油生產商也無法阻絕油價下滑衝擊。今年起，ＯＰＥＣ和俄羅斯等其他產油國雖減產供應支撐油價，但美國產油量卻激增近十％，大部分來自頁岩油開採增加。

盼頁岩油商等也加入減產

巴爾金都說，ＯＰＥＣ將和美方再開會討論減產，兩方同意得一起合作來確保石油市場穩定；他並喊話希望其他新石油生產商也一起加入減產，「透過大量去庫存，讓石油供需回到重新平衡」。