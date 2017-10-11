準備硬脫歐 英擬海關新制

2017-10-11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕法新社和英國「金融時報」報導，英國梅伊政府揭露立法草案，勾勒出由英國政府設定本國關稅和配額、並建立一套貨物分類系統的前景，讓「英國在脫歐的第一天起，就有獨立的海關制度」，且符合ＷＴＯ（世界貿易組織）規範；梅伊政府預計本季就推動立法，為談判若在二○一九年三月前未能達成協議時「硬脫歐」預作準備。

這是英國政府首次擬定一旦英、歐未達成貿易協定時的應變計畫，透過設立符合ＷＴＯ規範的海關制度，來取代英國和歐盟間的自由貿易協定（ＦＴＡ）。英國政府週一把設立新海關的草案，和其他在英歐間達成ＦＴＡ情況下的新貿易議案一起公布。

梅伊表示，這些草案是為「英國能如同一個獨立貿易國家般運作」的立法鋪路，並建立一套「創新的」海關系統；儘管英國希望能經由談判議定脫歐協議，但政府唯有為各種可能性預作準備，才是審慎做法。

英國政府警告，脫歐後若與歐盟談判還未達成協定，現階段只有與歐盟貿易往來的企業會首次必須向英國海關申報及接受海關檢查；「進口貨品會受關稅和進口增值稅（ＶＡＴ）規範，特定貨品可能要進口或出口許可證，出口至歐盟的貿易商必須提出口申報」。

英國政府說，正考慮減緩衝擊的方式，優先考量仍是確保英國和歐盟貿易盡可能不發生衝突。

路透引述消息報導，梅伊週一接見英國大藥廠葛蘭素史克、歐洲電信鉅子伏德風（Vodafone）、匯豐銀行等企業負責人；據轉述，梅伊試圖緩解企業對未達成協議下退出歐盟的疑慮，商界則提出最好有兩年過渡期可準備。