今公布9月出口 低基期助攻連12紅

2017-10-11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今將公布九月進出口統計，國內、外預測機構皆看好，九月出口能達陣「連十二紅」，並達雙位數正成長。財政部長許虞哲透露，「九月表現非常好，與去年同期相比，年增率在二十％以上」。

元大寶華經濟研究院策略分析師顏承暉分析，去年九月基期極低，出口值僅二二五．五億美元，且呈現負成長，另去年九月碰上中秋連假及颱風假，工作天數較今年少兩日，都墊高今年九月年增率。

他表示，客觀來看，台灣四大主要出口市場美國、歐洲、日本、中國，近期經濟成長加速，對我國出口有利；雖外傳iPhone新機銷售不如預期，但市場尚未對iPhone X失望，年底iPhone X上市前的拉貨潮，仍對電子產業出口形成一定支撐。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，九月出口年增率仍會有雙位數正成長，但第四季表現，要看「蘋果」甜不甜，iPhone若退燒，出口可能快速收縮；另，半導體進口資本設備已連續幾個月衰退，若持續如此，明年初半導體景氣恐往下行。

去年九月出口金額為二二五．五億美元、較前一年度衰退一．九％，隨後出口規模逐月成長；累積今年前八月，出口二○二五．九億美元，年增十二．五％，進口一六八六．九億美元，年增十三．八％。