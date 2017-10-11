美匯率報告倒數 我拚脫離觀察名單

2017-10-11

「經常帳順差逾GDP3％」易失真

服務貿易應納入考量

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國財政部本月中將再度發布每半年一次的「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，在三項判斷匯率操縱的指標中，台灣四月已由滿足兩項降至一項；中央銀行近來透過各種管道，積極向美方傳達應將貿易服務納入考量，我對美國的經常帳貿易順差可望大幅縮小，力拚以ALL PASS（全數通過）脫離觀察名單之列。

美國財政部擬定「對美貿易順差超過二○○億美元」、「經常帳順差超過國內生產毛額（ＧＤＰ）三％」、「單邊干預外匯市場且一年內淨買入外幣超過ＧＤＰ二％」等三項判斷「匯率操縱國」的指標。

今年四月的報告中，沒有任何一國同時滿足上述三項指標，被列入匯率操縱國；中國、日本、南韓、台灣、德國、瑞士等六國因滿足一至兩項，持續被放在匯率操縱的觀察名單中。

我國方面，去年十月被美國財政部指控符合經常帳順差超過ＧＤＰ三％及匯市干預金額逾ＧＤＰ二％等兩項指標；不過，今年四月的報告，干預匯市部分已經被拿掉，僅剩經常帳順差逾ＧＤＰ三％這項還在。

我GDP分母小 容易成為箭靶

資深匯銀主管表示，客觀情況下，若只滿足一項指標，就有機會從觀察名單中剔除，至於台灣是否有機會在十月移除，必須取決於美國財政部的主觀認定；四月報告中，台灣及中國都各只符合一項，依舊在觀察名單裡。

資深匯銀主管補充，由於中國對美國擁有龐大貿易順差，因此即使符合一項，預料仍很難從觀察名單中移除，反倒是台灣機率高很多。

中央銀行官員指出，我們跟美方溝通順暢，同時也傳達台、美貿易的實際情況，對於該報告，會以平常心看待。據了解，央行一直以來都有向美方說明台灣狀況，包括小型開放經濟體因ＧＤＰ不大（分母小），所以經常帳順差占ＧＤＰ比率很容易超過三％；此外，若考量第三地轉運商品和服務貿易，美國對台灣貿易逆差會大幅縮小。

今年四月美國財政部的外匯報告，就已將服務貿易（例如專利權使用費）列入討論，未來是否能更接受我方說法，甚至十月把台灣從觀察名單中移除，成為近期外界關注的焦點。