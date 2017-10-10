一例一休修法 政院版下月提出

2017-10-10

〔記者李欣芳／台北報導〕宣示拚經濟的行政院長賴清德，繼宣布明年軍公教調薪三％後，並推動稅改方案、重啟一例一休修法，行政院院會週四並將通過稅改方案。政院高層昨表示，一例一休修法版本將在十一月提出，未來主要是要看修法的幅度有多大，企業界能否接受，當然也要看勞團的反應。

年底完成修法恐有難度

黨政人士認為，勞動部預計下月才提出政院的修法版本，之後修法預告一個月，再經行政院院會通過後送到立院恐已十二月，若再被拉下協商，年底要完成一例一休修法恐有一定的難度。

還勞工七天國假？

政院高層態度保留

至於勞團要求應先還勞工原本被刪除的七天國定假日，對此，高層官員私下持保留態度，認為當初啟動一例一休的修法，就是配套取消勞工七天假，如今若重新修法歸還勞工七天假，做法將自相矛盾。

賴揆昨在南投受訪表示，行政院會在立院總質詢結束後提修法版本，既保障勞工的權益，也給予資方經營的空間，邁向既安全又彈性的勞動體制來發展。

為解決五缺問題，賴揆週三將主持「加速投資台灣專案會議」第二次會議，週六也將加班開會討論缺水與缺地等問題。為解決缺地問題，面對部分業者囤積工業區閒置土地，政院經初步研議，未來擬入法由政府代為強制標售土地，目前考慮在行政院已送到立法院的「產業創新條例修正草案」中，由民進黨團提出強制標售土地條文的修正動議。