學者︰塞勒讓經濟學更有人性

2017-10-10

〔記者王孟倫／台北報導〕美國芝加哥大學布斯商學院教授塞勒獲得今年諾貝爾經濟學獎，國內學者表示，塞勒主張的行為經濟學，以人類決策並非「完全理性」為出發點，而其研究領域應用層面很廣，包括政府與企業決策與執行規劃，都可做為重要參考。

美國芝加哥大學經濟學博士、現為台灣大學國企所教授盧信昌表示，塞勒是行為經濟學派要角，他以實驗導向，著重在人的行為面研究，並結合社會學、心理學與經濟學，屬於跨領域學科。

盧信昌指出，在傳統經濟學的假設中，人的行為是理性的，以追求最大利益為目標，但塞勒提出不同看法，主張人往往遠離理性，所做決定常與經濟學家假設模型相違背。

中央研究院經濟所研究員周雨田表示，塞勒是行為經濟學代表性學者，用來解析人類的非理性、從眾行為，尤其是在投資方面之研究。像股市過高的時候，投資人不應該追高，但為何有相反行為？塞勒就提出很多相關實證研究與理論解釋。

周雨田說，在行為經濟學的應用上，由於投資人的決策不理性，市場機能常有不能發揮的時候，政府的政策就是要把失衡狀態予以導正回來。

塞勒有許多知名暢銷著作，在台灣也曾發行中譯本書籍，包括「贏家的詛咒：不理性的行為，如何影響決策？」與「不當行為：行為經濟學之父教你更聰明的思考、理財、看世界」等。