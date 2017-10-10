合宜宅造鎮 催生億元金店面

2017-10-10

人口商機 每坪最高近90萬元

〔記者徐義平／台北報導〕根據實價網歷年揭露紀錄，Ａ七合宜住宅累積近百筆店面交易資訊，包括三筆破億元店面交易紀錄，單價每坪最高近九十萬元，不輸板橋、新店等新北市一線區域行情；房產業者分析，合宜住宅擁有近四千五百戶住宅、上萬個消費人口商機，等同是一個造鎮案，自然會出現「金」店面。

Ａ七合宜住宅去年出現三筆破億元的店面實價，面積都超過兩百坪，換算每坪實價近五十萬到七十餘萬元不等。

根據歷年揭露資訊，Ａ七合宜住宅至少累積九十六筆店面交易紀錄，主要集中在文青路、文青二路、文學路等三路段。文學路店面總價多在一千八百萬到兩千三百萬元間，每坪實價四十六萬到五十三萬元；文青路店面總價帶分為三種，包括兩千萬到三千萬元、四千萬到五千萬元及八千萬到一億元，每坪實價分為四十萬到六十萬元、七十萬到九十萬元不等；文青二路以一千六百萬到三千萬元為主流，每坪實價約五十萬到六十五萬元。

麗盛建設總經理何昭宏指出，Ａ七合宜宅多數店面是兩到三年前開始銷售，目前聯外道路與基礎建設不算到位，短期內店面效益不算明顯；但合宜宅有現成又穩定消費人口，勢必可創造商機，持有店面短期內先封盤不出售，等到商圈成熟再說。

全國不動產林口Ａ九站前加盟店經理鄭聰喜分析，業主買的是未來趨勢，目前Ａ七合宜住宅周邊機能不足，住戶仍持續進住；但店面價格相對於僅二．九公里之遙的Ａ八商圈幾乎便宜一半，目前Ａ八商圈店面上看每坪一二○萬元，Ａ七合宜住宅店面增值空間可期。