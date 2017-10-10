包租公搶進合宜宅 居住正義變調

2017-10-10

〔記者徐義平／台北報導〕馬政府時期推出的合宜住宅，誇稱是政府出地、建商興建、民眾買到「合宜」價格住宅的「三贏」政策。但兩大合宜住宅以市價六到七折銷售，隨著陸續交屋不到兩年，不僅有超過十戶遭法拍，在知名的租屋網站，光林口Ａ七合宜住宅就出現十七筆待租，甚至有屋主分隔成多間雅房出租；原本是無自用住宅、且家庭年收入低於平均值等以下者抽籤申購，卻出現一大票「包租公」。

利用法拍 避轉售年限

根據統計，兩大合宜住宅已公告法拍戶數迄今累積有十一戶，合計法拍總底價達一億二二一○萬元，目前已拍定七戶，合計拍定總價近八千萬元；拍定價格都較當初「合宜」售價高出一到三成；今年九、十月至少還各有一戶合宜住宅遭法拍。

寬頻房訊研判，不排除是利用法拍避開合宜住宅轉售年限手法；依照土地法第七十九條之一相關規定，法拍屋拍定人依法取得不動產後，原本合宜住宅限制五或十年不得移轉的預告登記內容，對拍定人來說就無拘束力，拍定人可不受原預告登記限制而可以自由買賣。

全國不動產企研室主任張瀞勻指出，過去軍宅、國宅也有類似漏洞，就算有禁售年限，只要透過法拍就可解除年限；房產界指出，許多中了「樂透屋」合宜宅屋主可能僅是投資客的人頭，透過二胎抵押設定，在法拍過程中拉高底價，就有機會由債權人承接。

承購戶不住 隔間收租

除法拍「洗掉」禁售年限外，有部分承購戶買下合宜宅後，不是自用反而出租。以林口Ａ七合宜宅為例，在五九一租屋網上就有十七筆待租，三、四房月租金一．七萬到兩萬元，還有屋主將整層住家分隔成雅房出租，雅房月租金達八千元，租金收益率更高。