合宜宅交屋快2年 近百戶沒賣掉

2017-10-10

銀行核貸未過關、結構補強問題 出現棄購戶

〔記者徐義平／台北報導〕因房價僅是周邊行情的六到七折，昔日曾吸引超過二．五萬資格戶登記搶購的「合宜住宅」，交屋快兩年竟有近百戶沒賣完。根據營建署公告資訊，到九月底，林口Ａ七合宜住宅仍持續進行遞補售屋程序，據興建建商透露，累積棄購戶近三十戶，主因是銀行核貸沒過關；板橋浮洲合宜住宅則因結構補強等問題，退訂累積也超過六十戶。

馬政府時期推動合宜住宅，二○一二到二○一三年間陸續開放板橋浮洲、林口Ａ七合宜住宅認購登記。浮洲合宜宅當時一度出現四分之一棄購，主因是部分符合認購資格的民眾，最終因訂金拿不出來，決定放棄認購；較晚開放認購的Ａ七合宜宅為此決議簽約金較浮洲降五萬元，且拉長工程期付款時間，但仍出現棄購戶，甚至賠掉簽約金。

根據兩大合宜住宅興建建商統計，浮洲累積超過六十戶、Ａ七有近三十戶，前者因結構補強問題，造成退訂戶較多；後者是因銀行徵信問題，造成房貸成數不足，民眾無法承受購屋負擔而選擇退訂。

Ａ七合宜住宅在上月舉辦遞補銷售賞屋及選位簽約活動；麗寶集團旗下麗盛建設總經理何昭宏表示，經過遞補選屋後，目前剩下退訂戶僅有個位數。

兩大合宜住宅從標地興建到完工交屋，過程中出現不少問題，除資格戶因買不起選擇棄購外，還有Ａ七合宜住宅四塊基地建照面積與地籍測量不合的明顯錯誤，一度面臨無法取得使用執照；浮洲合宜住宅交屋前，多區因為地震出現「樑裂」問題，得進行結構補強，部分住戶已兩年無法進住。

學者︰應採只租不售模式

政治大學地政系特聘教授張金鶚直言，合宜住宅已失去當初「居住正義」，力求人人買得起、也住得起的政策目標，甚至淪為少數住戶投資產品；就算合宜住宅僅是周邊行情的六到七折，還是得有相當所得者才買得起，把公共資源集中分配給少數人，非真正照顧弱勢，更不符合社會公平，「只租不售」的社會住宅才是未來比較好的營運模式。