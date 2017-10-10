房產業︰結合生育政策 年輕人中繼買宅

2017-10-10

〔記者徐義平／台北報導〕房地產業者建議，解決社會（如獨居老人等）或經濟弱勢者居住問題，政府應透過補助手段或提供抵稅優惠讓企業認養；至於社宅需求對象應是有穩定收入的年輕人，提供優惠租金及一段期間的居住空間，讓下一代年輕人能夠存錢「進階」買房，甚至結合生育政策，給予更多租金、管理費等優惠，才能同時解決少子化及居住正義兩大難題。

海悅國際總經理王俊傑建議，社宅的需求對象應該放在年輕人，且必須是真正的社會福利政策；政府應考慮降低社宅自償比例，才能長期提供年輕人以真正低廉租金取得居住空間；這就如同棒球比賽的中繼投手，最終目標是協助下一代有能力存錢買房。

他提出「三三六六」的政策參考。年輕人入住社宅，前三年只要繳交管理費成本即可，四到六年再繳納租金與管理費；若期間生第一胎，就再加碼補助租金，多給六年只繳納管理費優惠，第二胎可再延長六年；如此一來，年輕人可趁這段時間存錢累積頭期款，當錢存夠了就去買房，再換新一批年輕人入住，如此才可解決年輕人買不起房、不敢生育的問題。

王俊傑直言，若社宅鎖定提供社會弱勢民眾居住空間，恐衍生其他問題；因社會弱勢者很難有固定收入可繳納租金、甚至管理費，將造成社區管理困擾，建議可透過經濟補助模式及鼓勵企業透過認養支付來抵稅，這樣才可解決社會弱勢者居住需求，又能讓年輕人敢生育、可買房。