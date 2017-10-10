蔡政府拚社宅 4年釋出4萬戶

2017-10-10

75處新建3萬戶+1萬戶既有戶數 只租不賣

〔記者徐義平／台北報導〕為求解決居住問題，總統蔡英文上任後就喊出「八年二十萬戶社會住宅」政策，一年半來，根據營建署統計，截至九月底已有二十處、近萬戶興建中，未來三年至少還有五十五處、近兩萬戶陸續發包興建，新建社宅數達三萬戶；加上既有的七千餘戶，及明年開始實施的「包租代管」，預計一年可提供一萬戶，蔡總統第一個四年、社宅可釋出近四萬戶。

營建署國宅組組長朱慶倫表示，目前既有、已出租社宅為七二五九戶，預計今年雙北市有五處、近一千五百戶興建完成；截至九月底已發包興建社宅有二十處、接近萬戶，主要集中在雙北市及台中市，預計年底前還有五處、近兩千戶會發包興建。

他指出，根據社宅興建計畫，目前暫定二○一八年將發包興建有七處、約四千餘戶；二○一九年預計十八處、近五千戶；二○二○年預計有二十五處、近八千戶。另外還有八十二處、近二．八萬戶處於規劃階段，預期未來會逐步發包興建。

為減輕地方政府興建社宅的負擔，內政部建立一千五百億元的社宅融資平台，利率約一％，並加碼興建期的利息補貼，初估整個推動計畫經費高達百億元；但並沒有包括地方政府的社宅興建費用。

根據營建署統計各縣市社會住宅推動情形，截至目前為止，六都中僅台南市與高雄市仍處於規劃階段，其餘四都均已開始興建，甚至台東縣的「安居家園」四十四戶也在興建中。

至於規劃明年興建的社宅主要分布在北市萬華、文山區；新北市三峽、新店、永和與土城區；桃園市中路地區、中壢、八德與蘆竹；台中市太平、北屯、東區與梧棲區；還有台南市北區、高雄市苓雅區、新竹市、花蓮縣仁愛新城與連江縣南竿鄉仁愛段等。

房產業︰後續管理才是重點

但房產業者指出，「只租不售」的社會住宅，興建並非最大的問題，後續「管理」才是重點，就算內政部已經成立「住都中心」，但該中心僅針對中央興辦的社宅進行管理，對於各縣市參與興建的社宅並未實際管理；各縣市是否有能力或者有經費進一步經營管理社宅，也是後續觀察的重點。