19大前維穩 中國國家隊持股爆表

2017-10-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「日經新聞」報導，中國股市從九月起就在高點不墜，主因是中共在第十九次全國代表大會召開前的維穩政策；中國國家隊在截至六月底止的持股金額超過四兆元人民幣，創歷史新高紀錄。投資人得關注十九大後中國政府是否持續支撐股市。

該報導分析，中國股市在春季以後持續上漲因素有三個，一是中共在十九大前推出經濟刺激政策，企業業績改善，今年上半年上市企業淨利潤年增十六％；二是ＭＳＣＩ明晟公司決定將中國Ａ股納入新興市場指數，市場對一八○億美元資金可望流入中國股市充滿期待。

第三個因素是中國政府支撐股市行動，包括中央匯金資產管理公司、中國證券金融公司等政府旗下金融公司大買上市公司股票，這些金融公司被稱為股市「國家隊」。

截至六月底止，中國國家隊持股金額高達四．一二兆元人民幣，創歷史新高，甚至高於二○一五年夏季中國爆發股災、政府大舉救市之際；因可統計數據僅限於上市企業發布財報時公布的大股東，中國國家隊實際持股金額應超過上述數字。

中國國家隊投入的八成資金流向金融股，因Ａ股上市公司總市值排名前十大中，金融股占七檔，考慮到對股市行情的影響力，購買這些金融股符合邏輯。

以八月十一日為例，當天因北韓局勢緊張等因素，上證綜合指數收跌一．六％，但午盤過後中國國家隊大舉買進市值最大的中國工商銀行，分析師認為，這是中共當局傳遞出「不希望股價進一步下跌」的訊號。