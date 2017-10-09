遠銀遇駭案 斯里蘭卡逮2車手

2017-10-09

其中一人帳戶被查扣2.64萬美元 並追查共犯

〔記者姚岳宏、編譯魏國金／綜合報導〕遠東商銀日前遭駭客入侵，約六○一○萬餘美元（約台幣十八億餘元）遭轉走，這筆巨額贓款有部分被匯入斯里蘭卡可倫坡一家銀行分行的帳戶，當地警方這兩天已逮二名取款車手；刑事局晚間表示，已取得與該國刑事偵查局聯繫窗口，近期將派員前往共同偵處。

遠東商銀本月三日感覺電腦速度變慢，本月五日中秋節過後上班對帳時，驚覺國際匯款系統平台SWIFT遭駭客入侵，公司外幣帳戶遭轉帳至斯里蘭卡、柬埔寨及美國等地銀行。

警方接獲報案後，刑事局立刻在五日晚間通報斯國警方，請求協助攔阻匯款；隔天中午雙方取得聯繫，當天斯國警方就依我國情資，逮捕一名試圖取款的車手。

刑事局指出，斯里蘭卡中央局七日下午四時許電覆我方，已逮捕試圖領款的開戶人（男性、斯里蘭卡籍），並對其住處及辦公室搜索，查扣該國盧比四○五萬元（約二萬六四○○美元），正追查共犯中。

由於斯國要求我方補充事證，刑事局近日將派員攜帶相關事證，前往斯國協助當地警方後續調查。另據了解，遠銀遭駭客入侵匯出的六千萬餘美元，包括匯入斯里蘭卡的二一○．四萬美元，匯入柬埔寨的五七○○萬美元，匯入美國的一百萬美元，目前多已遭攔阻，僅約五十萬美元流入個人帳戶，此次斯里蘭卡警方逮到的人，就是少數流入個人帳戶的可疑嫌犯。