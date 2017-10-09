苗栗估領2.7億 財部盼先償債

2017-10-09

北市紅包最多 可領約22億元

〔記者吳佳蓉、張勳騰、簡惠茹／綜合報導〕今年中央統籌稅款估超徵逾百億元，約有一三五億元可於明年初加發給地方政府。按比例推算，以台北市可領到逾二十億元大紅包最多，債務超限的苗栗縣、宜蘭縣也可分別領到二．七億及一．六億元以上的超徵紅包，有助減輕財政壓力。

根據現行統籌分配稅款發放公式，明年初一三五億元的超徵大紅包，六都總計可領走約近九十億元，其中台北市可拿「最大包」、約為近二十二億元，新北市約十六億元，高雄十五億元，台中十三億，台南、桃園十億多元。國庫署官員強調，上述皆為預估數，年底才能確定實際領取金額。

目前「債務超限（舉借長債金額占總歲出比率超過五十％）」的苗栗縣及宜蘭縣，預估可領到二．七億及一．六億元超徵紅包。官員表示，原則上，會希望債務超限或已達預警值的縣市，優先考慮將超徵紅包用來清償債務，但不會強制，重點是地方政府有按照先前擬定的償債計畫，落實穩定減債。

統計顯示，苗栗縣從二○一二年十月債務高點至今年八月底，累計已清償二十三．三億元債務，目前長短債合計為三八七．一五億元；預計將以每年償還三到七億元速度，分三十年漸進式減債、脫離債限。

宜蘭縣從二○一一年一月債務超限至今年八月，累積已償債二十八．四億元，目前長短債合計二一八．五億元，預計將以每年四億元速度，在二○三一年擺脫債務超限。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府依中央核定的償債計畫，確實還債且已提前超還，若明年獲得超徵紅包二．七億元，會優先做為年關現金調度及前瞻計畫配合款，如有剩餘會提前還債，以穩定苗縣府財政。

宜蘭縣代理縣長吳澤成則表示，已按部就班執行償債計畫，超徵紅包不應該要求拿來清償債務，這樣對窮人家是苛刻的做法，如果明年有一．六億元超徵紅包，很多建設都可重新納入執行，例如農路改善等，都可以加快腳步來做。