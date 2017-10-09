2017-10-09

記者鄭琪芳／特稿

國內低薪問題嚴重，不僅影響民間消費動能，更是人才外流的主因。新閣揆賴清德上任不久即宣布軍公教加薪三％，就是希望刺激景氣並帶動民間企業加薪；但根據過去經驗及相關調查，軍公教加薪帶動民間加薪的效果仍屬有限，政府既然決定為軍公教加薪，就要想辦法擴大效應，這樣才能對得起出錢的納稅人。

馬政府執政八年，台灣陷入勞工低薪化、青年貧窮化的困境。根據主計總處調查，物價漲、薪資停滯，自二○○七年至二○一六年，所得最低二十％家庭已經連續十年「入不敷出」，平均每月可支配所得僅有二．七萬元；此外，青年所得持續倒退，二○一六年三十至三十九歲所得收入者，平均年所得仍倒退十九年。

國內低薪問題嚴重，並非單一因素造成，經濟結構、產業外移、分配不均等都是主因。蔡總統選前高喊「創新、就業、分配」，選後推動「五加二」產業，就是希望以創新帶動經濟成長，進而增加就業並提高薪資，但這是長期的產業政策，並非短期可以見效；賴揆此時拍板軍公教加薪，應是考量短期刺激措施併行。

不過，根據「yes123求職網」調查，今年第四季僅七％企業有全面加薪計畫；而根據主計總處調查，二○一一年軍公教加薪，但當年只有十四．三％廠商因考量「軍公教待遇調整情形」而調薪，顯示軍公教加薪的帶動效應有限。

因此，如何擴大軍公教加薪效應，將是政府應該盡力突破的難題；畢竟，軍公教加薪三％每年要多花二四○億元，目前中央政府仍是赤字預算，多數地方政府財政壓力也相當大，不論對中央或地方而言，都不是一筆輕鬆的負擔；何況，這些錢都來自納稅人，若激不起一點浪花，如何對得起辛苦繳稅的民眾？